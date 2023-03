Signature d’un accord de coopération entre les Universités d’Aouin et Mohammed 5 de Rabat

ALAKHBAR (Nouakchott) – Un accord de coopération a été signé entre l’Université des sciences islamiques d’Aouin et l’Université Mohammed 5 de Rabat, afin d’élargir les domaines du partenariat entre les deux établissements.Le document qui a été signé, jeudi, à Rabat, permettra de mettre en place un mécanisme de coopération, notamment dans les domaines de la recherche scientifique et de l’organisation du cycle doctoral.L’accord prévoit par ailleurs la mise en œuvre d’activités de recherches liées au cycle master et l’amélioration des curricula de diverses spécialités.En outre, l’accord comprend un programme de transfert de compétences et d’échange pour étudiants et professeurs ainsi que la participation aux événements majeurs qu’organisent les deux universités.