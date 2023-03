Mauritanie: Conseil des ministres

Le Conseil des Ministres s’est réuni, jeudi 02 mars 2023, à Néma, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants :

‐ Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d’un Etablissement public à caractère administratif dénommé « Centre Hospitalier de Bassiknou ».

La création du Centre Hospitalier de Bassiknou s’inscrit dans le cadre des efforts poursuivis par le Gouvernement en vue d’améliorer les conditions de santé des populations de la zone. Elle a pour objectif de rapprocher et d’offrir des soins de qualité à une population de 120.000 habitants;

‐ Projet de décret déterminant les modalités de constitution et de fonctionnement des organisations socioprofessionnelles de gestion des infrastructures agropastorales;

Le présent projet de décret fixe les modalités de constitution et de fonctionnement des associations de gestion des infrastructures agropastorales publiques, afin qu’elles contribuent de manière efficace à la protection et à la rentabilisation des milliers d’infrastructures agropastorales que l’Etat et les autres collectivités publiques réalisent dans l’intérêt des communautés rurales.

‐ Projet de décret définissant les modalités de contractualisation entre l’Etat et les organisations socioprofessionnelles de gestion des infrastructures agropastorales.

Ce projet de décret décrit les conditions dans lesquelles, en application de l’article 65 de la loi d’Orientation agropastorale, ont été fixées les modalités de contractualisation entre l’Etat et les organisations socioprofessionnelles pour la gestion des infrastructures agropastorales publiques. Il vient combler un vide juridique de contractualisation entre les collectivités publiques et les organisations locales pour la gestion déléguée des infrastructures agropastorales publiques et permettre d’assurer, à l’avenir, l’entretien, la préservation et la rentabilité des investissements publics.

Abordant les résultats de la visite de travail effectuée par SEM le Président de la République le jeudi 02 mars 2023 à Néma, Wilaya du Hodh Echargui, le Conseil des Ministres adresse ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette Wilaya, en général, et celles de Néma, en particulier, pour la grande mobilisation et la chaleur de l’accueil réservé à SEM le Président de la République et à son Gouvernement, qui l’a accompagné au cours de cette visite.

Au cours de cette visite, et dans l’optique de rapprocher l’administration des administrés, un conseil des ministres délocalisé s’est tenu. A l’issue de ce conseil, d’importantes mesures ont été prises pour la redynamisation des secteurs de l’agriculture et de l’élevage.

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le Ministre de l’Elevage a présenté les deux communications suivantes :

‐ Communication relative à l’état des lieux et les perspectives du secteur de l’élevage.

Cette communication vise à présenter l’état des lieux et les perspectives du secteur de l’élevage, et à dégager les meilleures pistes à suivre pour assurer sa relance.

Le secteur de l’élevage contribue à environ 9,8% au PIB national et constitue le 2ème pourvoyeur d’emplois (11 % de la population active). Il joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire des populations.

Pour soutenir le développement et la modernisation du secteur de l’élevage, les actions suivantes ont été approuvées :

‐ Restructurer et redynamiser les établissements publics relevant du département de I’élevage ;

‐ Etudier les modalités d’allègement des taxes du matériel et des équipements à usage exclusif au niveau du secteur de I’élevage ;

‐ Mettre en place une politique de subvention adéquate ;

‐ Mettre en place des pôles intégrés de développement de l’élevage.

‐ Une communication relative au plan de réhabilitation et de relance de la Société Mauritanienne des Produits Laitiers (SMPL).

Cette communication vise à présenter l’état des lieux et le plan de réhabilitation et de relance de la Société mauritanienne des produits laitiers. Dans ce cadre, il a été décidé de relancer les activités de la SMPL à travers les actions suivantes :

‐ La réhabilitation de I’unité de production par l’assainissement des finances, la révision de la gouvernance et le renforcement des capacités managériales pour sécuriser les performances de l’entreprise ,

‐ Le développement du bassin laitier, par la mise en œuvre d’un projet autonome, dédié aux activités de développement du bassin laitier de la SMPL, sur une période de quatre ans, dont le coût est estimé à 40 millions de dollars