Le président Ghazouani participe à la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés

ALAKHBAR (Nouakchott) – La cinquième conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancées, a démarré, dimanche, à Doha, capitale du Qatar. Placée sous le thème : « du potentiel à la prospérité », elle se déroule en présence du Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et de nombreux chefs d’Etats et de gouvernements.La LDC5 qui se tient du 5 au 9 mars 2023, vise à aider les pays les moins avancés (PMA) à dynamiser leurs économies en finançant des projets prioritaires, à travers la mobilisation de ressources pour l’investissement.Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a indiqué que les PMA ont besoin d’investissements importants pour développer leurs industries, appelant les partenaires à réaliser le programme de Doha et ses objectifs.Dans son mot prononcé au cours de la cérémonie d’ouverture de la conférence, le patron des Nations Unies a déclaré que « les promesses non-tenues doivent prendre fin » pour placer les PMA « au cœur de nos préoccupations ».De son côté, l’Emir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani a souligné que la responsabilité est commune, notamment pour faire face aux défis de la sécurité alimentaire, le changement climatique et la crise énergétique.Il a par ailleurs annoncé la contribution du Qatar d’une valeur de 60 millions de dollars américains, dont 10 seront consacrés à la mise en œuvre du « plan d’action de Doha » au profit des PMA. Les 50 autres millions sont destinés à soutenir les résultats dudit et renforcer la résilience des PMA.La conférence qui concerne les 46 pays les moins avancés dans le monde se tient tous les 10 ans. Elle a cependant été reportée à deux reprises depuis 2021, à cause de la pandémie Covid-19.