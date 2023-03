Mali : Enlèvement de deux employés de la Croix-Rouge

ALAKHBAR (Bamako) – Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a annoncé que deux de ses employés ont été enlevés, samedi, entre les villes de Gao et Kidal, dans le nord du Mali.Sur twitter, la branche malienne du CICR, invite « à ne pas spéculer sur cet incident afin de ne pas rendre plus difficile sa résolution », sans pour autant donner des précisions sur le rapt et ses auteurs.La Croix-Rouge qui rappelle être présente au Mali depuis 32, précise qu’elle est une organisation neutre, indépendante et impartiale ».