Mauritanie : Le porte-parole du Gouv., attendu sur l’évasion des détenus islamistes

ALAKHBAR (Nouakchott) – La communication du porte-parole du gouvernement mauritanien est attendue cet après-midi (jeudi) sur l’évasion des quatre détenus islamistes, survenue dimanche dernier, à la prison centrale de Nouakchott.

A ce jour :





- la traque des quatre fugitifs se poursuit, comme annoncée, lundi dernier, dans un communiqué du Ministère de l’Intérieur.

- Le véhicule que les fugitifs avaient emprunté a été retrouvé, le soir de l’évasion, au quartier Dar Naim, en banlieue Est de Nouakchott. Le propriétaire de la voiture a été arrêté.

- Deux autres personnes ont été arrêtées suite à des perquisitions qui ont eu lieu à Dar Naim.

- L’Internet mobile et le WiFi sont toujours coupés à Dar Naim et seulement l’Internet mobile est coupé dans le reste du pays.

-Les perquisitions ont ciblé principalement le domicile des dernières personnes ayant rendu visite aux détenus avant leur évasion.

Les condamnés qui purgeaient une peine de mort ou de 10 ans de prison pour des fait liés au terrorismes sont :

1-Saleck Ould Cheikh, condamné à mort en 2011

2- Mohamed Rassoul chbih, condamné à mort depuis 2016

3- Mohamed Yeslem Mohamed Abdellah en détention provisoire depuis 2020

4 – Aboubakrin Sidigh Abatna en détention provisoire depuis 2021

Les quatre ont tué deux gardes pénitentiaires et blessé légèrement deux autres avant de s’évader de la prison.

Le Ministre de l’Équipement et des transports, Porte- parole du gouvernement, son collègue des Affaires économiques et de promotion des secteurs productifs et celui de la Fonction publique et du Travail, tiennent, cet après-midi, une conférence de presse en marge de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.