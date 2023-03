Mauritanie : Ghazouani présente ses condoléances aux « martyrs des forces armées »

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a présenté ses condoléances « aux martyrs des forces armées, tombés au champ de l’honneur en défendant la patrie ».Ould Ghazouani qui s’exprimait sur Twitter, a adressé ses félicitations « aux institutions de défense et de sécurité qui ont accompli leur devoir en vers la nation ».Le président de la République a salué « la vigilance des citoyens et la solidarité dont ils ont fait preuve » en pareille circonstance.Il implore le Tout-puissant pour qu’il ait « pitié de nos martyrs et de guérir nos blessés, et d'accorder la sécurité et la sûreté à notre pays et à notre peuple".Samedi après-midi, les ministères de la Défense et de l’Intérieur ont annoncé dans un communiqué conjoint, mené une opération au cours de laquelle trois des quatre fugitifs islamistes ont été tués. Le quatrième a été appréhendé.Un gendarme a par ailleurs perdu la vie au cours de l’opération menée dans l’Adrar.Six jours plus tôt, deux gardes ont été tués lors de l’évasion des détenus salafistes de la prison centrale de Nouakchott, tandis que deux autres ont été blessés.