Élections 2023 : Tawassoul et CVE vont présenter des listes communes

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le parti d’opposition Rassemblement National pour la Réforme et le développement (Tawassoul) et une aile de la Coalition Vivre Ensemble (CVE) ont annoncé, mercredi, avoir trouvé un accord afin de présenter des listes communes aux élections régionales et municipales de 2023.

Selon un communiqué parvenu à Alakhbar, la décision a été prise « sur la base de concertations entre les instances locales des deux parties ».

Les deux parties ont invité les autres formations politiques qui souhaitent faire « la rupture totale avec les pratiques d'exclusion, de corruption, d'unilatéralisme, de l'injustice et du népotisme », à les rejoindre.

Récemment, la CVE qui avait connu une connu une scission au lendemain de la présidentielle de 2019, avait pourtant annoncé un accord avec la CVE/VR (l’autre aile), en prélude des élections législatives, municipales et régionales.

Mais entre-temps, une nouvelle crise interne a occasionné à une nouvelle scission. Une tendance a rejoint la CVE/VR et l’autre Tawassoul.