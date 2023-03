La Mauritanie et l’OMS discutent d'une stratégie de lutte contre la rougeole

ALAKHBAR (Nouakchott) – L’organisation mondiale de la Santé et le ministère mauritanien de la Santé, ont tenu, mardi, une réunion pour étudier une stratégie de lutte contre la rougeole.La réunion qui s’est déroulée au siège du ministère, intervient à la suite du signalement de cas de rougeole à Nouakchott et au niveau des deux Hodhs.Selon le ministère qui s’est exprimé dans une déclaration de presse, la stratégie prévoit la surveillance et le suivi de l’apparition de nouveaux cas et des chaines de transmission d’une part et la vaccination des enfants âgés de 9 à 15 ans, d’autre part.Outre Nouakchott, les deux Hodhs, particulièrement ses zones frontalières verront un déploiement important d’équipes de vaccination, indique la même source.La stratégie va également imposer aux résidents et non-résidents des zones où des cas ont été enregistrés, de présenter un carnet de vaccination ou de se soumettre à une vaccination au niveau des points de passage.