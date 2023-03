Le terroriste Saleck Ould Cheikh enterré au cimetière de Riyadh

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le terroriste Saleck Ould Cheikh tué dans l’opération qui a suivi son évasion de prison, a été enterré dans la nuit du mardi, au cimetière de Riyadh.Les autorités mauritaniennes ont remis le corps à la famille d’Ould Cheikh. Sous bonne garde, une prière a été effectuée avant qu’il ne soit enterré à Riyadh, sous l’œil vigilant des forces de sécurité.Ould Cheikh et ses compagnons Mohamed Echbih et Mohamed Yeslem Mohamed Abdallah ont été tués, samedi dernier, dans l’Adrar dans un affrontement avec les forces de défense et de sécurité. Le quatre membre du groupe a été capturé.Une semaine avant sa mort, Ould Cheikh et sa bande s’étaient évadés de la prison centrale de Nouakchott, tuant deux gardes et en blessant deux autres.A noter qu’un gendarme a également perdu la vie lors de l’opération menée dans l’Adrar pour neutraliser les terroristes.