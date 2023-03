A Monsieur le Président de l’Insav / Paris le 16 Mars 2023

Monsieur,

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance ce qui suit, dans l’espoir d’y remédier au plus vite dans l’intérêt de notre Parti

La commission envoyée sur le terrain par vos services compétents n’a pas fait preuve de vigilance pour effectuer convenablement sa mission

D’abord nous devrions travailler en collaboration, en toute transparence pour la réussite du Parti.

Malheureusement ce n’est pas le cas !

Sur les 533 inscrits, la ville Kaédi a inscrit plus de 397 personnes sur nos listes électorales, sans compter quelques dizaines que j’ai en ma possession. J’attends la clôture des inscriptions pour vous envoyer une liste complète et claire, au nom de notre Parti et non en mon nom personnel.

Mais je constate avec regret et complaisance que certains de nos collègues se soucient beaucoup plus de leur éligibilité quel avenir du Parti

Même au niveau du consulat des gens bien choisis , abordent les inscrits , images à l’appui pour faire dire à quelques incrédules le nom du Député sortant. Et ces images en soninke ,sont relayés par 4 sites ouverts par un jeune activiste de l’opposition résidant aux États-Unis.

Non seulement c est maladroit pour Monsieur Diawara, mais également injuste de s’arroger le droit de vouloir faire comprendre à vous que tous ces inscrits répondent de lui.

Non c’est faux!

Après notre réunion préparatoire du meeting du Dimanche 5 mars 2023 l’accent devait porter sur la sensibilisation et les inscriptions sur les listes électorales.

Mais à la grande ce fut une stratégie de récupération savamment mise en place.

Monsieur le Président seules la loyauté et la transparence peuvent nous mener à la victoire !

Beaucoup de nos enregistrés sur les listes électorales se plaignent.

Pour l’instant on doit se soucier moins de notre investiture que l’adhésion massive à notre Parti Insav.

Je tombe des nues quand des États Unis l’honorable ex Député me demande de lui transmettre mes listes pour évaluer mon poids électoral

C’est tout simplement inapproprié et incompatible avec in esprit d équité et de justice.

J’ai bien compris que ma candidature dérange et pour cause je ne suis pas un inconnu.

Ma candidature s adosserait sur un élan d’ouverture, d’engagement sincère et non sur une échelle communautaire encenser par des louanges personnalisées.

L’heure est au travail dans la sincérité et dans l’application stricte de vos instructions.

Ce qui n’est malheureusement pas le cas.

Certains de mes collègues sont du même avis.

Vive l insav,

Cordialement

Docteur Sow Amadou

Candidat à la candidature de L insav.