Mauritanie : L’approvisionnement en pain ne s’arrêtera pas (président du Patronat)

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le Président de l’Union nationale du Patronat mauritanien, Zein Al Abidine Ould Cheikh, a déclaré que les préoccupations manifestées par la fédération des boulangeries et pâtisseries seront discutées avec les pouvoirs publics, en début de semaine prochaine.Sur Tweeter, le président du Patronat a indiqué avoir échangé avec les responsables de la fédération des boulangeries et pâtisseries, soulignant qu’il voudrait « rassurer l’opinion publique » sur le fait que « l’approvisionnement en pain ne s’arrêtera pas ».Auparavant, la fédération avait annoncé « un arrêt de la production du pain, à partir de lundi prochain » si leurs revendications ne trouvaient pas rapidement écho auprès des autorités.Dans une lettre adressée au ministère de l’Intérieur, la fédération exposait les raisons qui l’ont conduit à « être en incapacité d’approvisionner le marché en pain », dont la hausse des prix du carburant et du blé.