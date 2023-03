Justice : La défense de l’ancien président Ould Aziz se retire en plein audience

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le tribunal correctionnel spécialisé sur les délits de corruption, suspend sa séance d’aujourd’hui. Elle reprendra demain. Et cela, après que la défense de l’ancien Président Mohamed Ould Abdel Aziz ait décidé de quitter la salle.Le retrait de la défense d’Ould Abdel Aziz fait suite au rejet de son appel sur la forme, qu’elle a introduit auprès de la cour. Il est relatif à l’invalidité de toutes les procédures engagées par les juges d’instruction avant que le conseil constitutionnel ne rende sa décision, sur l’inconstitutionnalité partielle de l’article 47 de la loi sur la corruption.L’ancien président de la République est épinglé dans le cadre du dossier dit de la décennie, pour des chefs d’accusation de corruption et de mauvaise gestion, entre autres. Outre Ould Abdel Aziz, plusieurs de ses collaborateurs et des proches sont aux arrêts depuis la veille du procès.