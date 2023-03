Le Burkina Faso 2e de l’indice mondial du terrorisme (rapport)

ALAKHBAR (Nouakchott) – L’indice mondial du terrorisme 2022, indique que le Burkina Faso est le 1er de la liste des pays les plus touchés par le terrorisme en Afrique et le 2e au niveau mondial. L’Afghanistan occupe la première place de l’indice.Selon les données de l’Institut pour l’Economie et la Paix, 310 attaques ont eu lieu au Burkina Faso, occasionnant 1.135 morts et 496 blessés, en 2022. Ceci représente une hausse de 50% par rapport à l’année 2021.D’après le même indice, la Somalie, le Mali et la Syrie occupent respectivement la 3e, 4e et 5e place des pays les plus touchés par le terrorisme.Le classement montre que les attaques ont cependant diminué pour la première fois depuis 2019, au niveau mondial. On note une baisse de l’ordre de 28% par rapport à 2021.Le nombre morts est quant à lui passé de 7.328 en 2021 à 6.701 en 2022, soit 9% de moins.L’indice souligne par ailleurs que les attaques sont majoritairement l’œuvre des groupes : Etat islamique, Al Chebab, Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans et le Front de libération du Baloutchistan.Enfin, l’indice révèle que l’attaque de Seytenga est la quatrième la plus meurtrière au monde, en 2022. Elle s’est déroulée le 12 juin de l’année dernière, causant la mort de 116 civils.