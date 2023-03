Législatives - Diaspora - Europe: le candidat Ba Bocar appelle les consulats à se rapprocher des mauritaniens

ALAKHBAR (Bruxelles) – Ba Bocar Oumar, le candidat de l’AJD/MR et de la Coalition Vivre ensemble aux élections législatives pour les mauritaniens en Europe, invite les consulats dans sa circonscription électorale à se rapprocher des mauritaniens de manière à mieux les servir.

ALAKHBAR _ Quel est votre background professionnel?



Ba Bocar Oumar : J'ai eu une première formation à l'université de Nouakchott où j'ai eu une maîtrise de Philosophie. Ensuite j'ai poursuivi des études à l'université de Strasbourg où j'ai obtenu un DESS " Villes et conflits " (option Anthropologie, Sociologie et Démographie), et un DEA d'Ethnologie.

Au plan professionnel je suis cadre en protection de l'enfance, chef de service dans un Établissement Éducatif et Pédagogique. Je suis également intervenant à l'École Supérieure de Praxis Social de Mulhouse.

ALAKHBAR _ Vous comptez briguer le chiffrage de la diaspora mauritanienne en Europe. Qu’est ce qui vous motive?

Ba Bocar Oumar : Ce qui me motive c'est l'envie de porter la voix de nos compatriotes de la diaspora mauritanienne en Europe au sein de l'hémicycle et d'y défendre leurs intérêts. La diaspora, malgré sa contribution importante au développement du pays, a toujours été oubliée par l’État. Mon ambition est de la rendre visible et incontournable dans l'élaboration des politiques publiques.

ALAKHBAR _ Quelles sont les préoccupations majeures des mauritaniens établis en Europe?

Ba Bocar Oumar : Les mauritaniens de l'étranger ont d'abord la préoccupation du pays. Ils pensent en permanence au bien-être de la Mauritanie. Mais pour arriver à aider leur pays, ils ont eux-mêmes besoin d'être aidés dans leurs démarches quotidiennes. Cela passe par une amélioration du service consulaire. Nos consulats doivent être rapprochés des mauritaniens de manière à mieux les servir. Il est inimaginable que pour régler leurs problèmes de papiers, nos citoyens en Belgique aient besoin de venir jusqu'à Paris. A côté de cette proximité nécessaire, il y a aussi la nécessité d'améliorer grandement l'accueil dans nos consulats.

ALAKHBAR _ Qu’est ce qu’il y a de particulier dans votre circonscription électorale?

Ba Bocar Oumar : Nos compatriotes de l'étranger ont besoin d'être recensés et de pouvoir obtenir les papiers dont ils ont besoin de la part de leur pays d'origine pour leurs démarches de régularisation dans leurs pays d'accueil.