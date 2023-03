Mauritanie - Ramadan: La Présidence de la République fixe les horaires de travail

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Présidence de la République de Mauritanie a annoncé mercredi que les horaires officiels de travail dans les administrations publiques pendant le Ramadan, seront les suivants :



Du lundi au jeudi de 09h00 du matin à 17h00 l’après- midi



Le vendredi, de 09h00 du matin à midi (12h00).



Il est précisé dans le communiqué, émanant de la Présidence de la République, et dont une copie a été reçue par l’Agence mauritanienne d’information, que cet horaire ne s’applique pas aux institutions suivantes :



– les forces armées nationales et les forces de sécurité, Hôpitaux et centres de santé,

– Les établissements d’enseignement, Radio, télévision, le RAC, la poste et les Télécommunications.