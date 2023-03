Mauritanie: Conseil des ministres

Le Conseil des Ministres s’est réuni le mercredi 22 mars 2023, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Le Conseil a examiné et adopté les deux projets de décrets suivants :

‐ Projet de décret portant création et organisation d’un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Office National de Normalisation et de Métrologie (ONANOR) » et fixant ses règles de fonctionnement.

Le présent projet de décret propose la mise en place d’une structure institutionnelle répondant au besoin local en matière de normalisation et de métrologie, tout en étant capable de garantir la fiabilité des mesures, d’accroître la confiance envers les résultats des analyses et des essais. Cette structure qui est censé ouvrir la voie à une reconnaissance mutuelle internationale, contribuera également à l’élimination des obstacles techniques du commerce pour la facilitation du commerce international, de même qu’à la protection de la santé et la sécurité des citoyens et de l’environnement. Ce qui ne manquera pas d’avoir une incidence positive sur le bien-être et le niveau de vie dans notre pays.

‐ Projet de décret portant création de l’Observatoire National des Droits de la Femme et de la Filles.

Le présent projet de décret porte sur la révision du décret portant création de l’Observatoire. Un ensemble de nouvelles dispositions d’organisation y ont été inclues pour consacrer à l’Observatoire son indépendance et en faire une référence dans ses rapports avec le Gouvernement et les instances nationales, régionales et internationales.

Dans ce cadre, l’Observatoire sera rattaché, suivant le présent projet de décret, au Premier Ministère, pour jouer son rôle indépendamment de tous les départements et institutions de l’Etat.

Abordant la visite de travail effectuée par SEM le Président de la République du vendredi au samedi (17–18 mars 2023) dans la wilaya du Gorgol à l’occasion de l’ouverture de la première édition du Festival Culturel de Djowol, le Conseil des Ministres adresse ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya en général et celles de Djowol et de Kaédi en particulier, pour la grande mobilisation et la chaleur de l’accueil réservé à SEM le Président de la République et la délégation qui l’a accompagné au cours de cette visite.

L’objectif visé à travers l’organisation de ce Festival est de contribuer à la mise en œuvre du projet de société de SEM le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui tient compte de notre diversité culturelle et met en valeur le rayonnement religieux, spirituel et artistique des régions de la vallée, caractérisée par une spécificité historique et fondée sur la fraternité, la cohésion et le bon voisinage.

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.