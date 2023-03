Mauritanie - Prix Journalisme d'excellence: Dépôt des candidatures

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Commission de gestion et de répartition du Fonds d’Aide publique à la presse privée mauritanienne a annoncé, jeudi, l'ouverture des candidatures pour le Prix du journalisme d'excellence.



Le dépôt de candidature reste ouvert jusqu'au 25 avril 2023 au Secrétariat du Comité dans les locaux de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA).



Le candidat doit être de nationalité mauritanienne respectant les techniques standard de rédaction.



La production doit être en arabe, poular, soninké, wolof ou en français et publiée/diffusée dans un média mauritanien ou étranger durant la période du 20 avril 2022 au 20 avril 2023.



La poroduction peut porter sur n'importe quel sujet, mais de préférence sur le rayonnement culturel de la Mauritanie.



La production écrite doit se limiter entre 500 et 1.000 mots et celle de la télé/radio doit être d'une durée d'une minute et demie à trois.