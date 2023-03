Législatives - Diaspora - Europe: le candidat Ba Ousmane veut que les allocations familiales soient versées depuis la Mauritanie

ALAKHBAR (Paris) - Le candidat déclaré de l’UFP aux élections législatives pour les mauritaniens en Europe, Ba Ousmane, s’est engagé à militer pour que les allocations familiales des mauritaniens d’Europe soient payées depuis la Mauritanie par le biais de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Il est interviewé par Alakhbar

ALAKHBAR _ Quel est votre background familial et professionnel ?





Je m’appelle Ba Ousmane. Je suis né à Tokomadji dans le sud de la Mauritanie (Gorgol). Je suis marié et père de 5 enfants.

Après mes études primaires et secondaires, j'ai eu, en 1986, une bourse de formation professionnelle en Hôtellerie et Tourisme au Maroc ( École hotellière de Marrakech) où j’ai obtenu en 1989 mon diplôme de technicien en Hôtellerie et Tourisme.

Je suis également titulaire d’un diplôme en langue portugaise en 2013 à Lisbonne au Portugal.

ALAKHBAR _ Vous comptez briguer le chiffrage de la diaspora mauritanienne en Europe. Qu'est-ce qui vous motive?





Ba Ousmane : Une fois élu, je voudrais faire en sorte que les principales commissions de l’Assemblée nationale aient chacune un volet diaspora. Et je me battrai pour la création d’un Haut Conseil des Mauritaniens de l’Europe pour améliorer les conditions de séjour de mes compatriotes établis ici en Europe.

Je militerai aussi pour que le paiement des allocations familiales des mauritaniens en Europe puisse se faire depuis la Mauritanie par le biais de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Cela, conformément à la Convention de sécurité sociale entre la Mauritanie et la France, en tenant compte des taux de la Caisse D'allocations Familiales de France (CAF) et des carrières passées en Mauritanie.

Je vais d’ailleurs proposer l’extension de cette convention dans les autres pays européens qui comptent une forte présence de mauritaniens.

Je vais encore plaider pour la mise en place d’une commission mixte mauritano-française en y incluant des représentants de la diaspora.

Et je vais œuvrer pour que mes compatriotes soient remis dans leurs droits civiques et politiques (État civil ,votes, etc.).

ALAKHBAR _ Quelles sont les préoccupations majeures des mauritaniens établis en Europe?





Ba Ousmane : La préoccupation première des mauritaniens en Europe c’est de gagner leur vie et de participer au développement de leur pays en construisant des écoles, des dispensaires et des mosquées et en facilitants l’Access à l’eau potable, et aux soins de santé. Ils veulent aussi soutenir leurs familles restées en Mauritanie.

