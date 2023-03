Burkina Faso : Le conseil militaire suspend la diffusion de France 24

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le conseil militaire de transition au Burkina, a suspendu la diffusion de France 24, sur toute l’étendue de son territoire. La chaine française conteste et proteste.La colère d’Ouagadougou fait suite à la diffusion d’une interview du chef du groupe terroriste Al Qaida dans le « maghreb islamique », Abou Obeida Youssef Al-Annab, sur les antennes de la chaine française d’information en continue.Dans un communiqué publié par le ministre burkinabè de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, le gouvernement estime que « France 24 n’est pas seulement le porte-parole des terroristes, mais pire, elle offre un espace de légitimation des actions terroristes et des discours de haine véhiculés pour assouvir les visées maléfiques de cette organisation au Burkina Faso ».Le média français a réagi. Il "conteste les accusations sans fondement qui mettent en cause le professionnalisme de la chaîne", dénonçant "des propos outranciers et diffamatoires du gouvernement burkinabè".Auparavant, c’est Radio France Internationale qui avait connu le même sort. Les deux médias appartiennent au même groupe, France Média Monde.