Sénégal : la manifestation de l’opposition interdite par les autorités

ALAKHBAR (Nouakchott) – Les autorités sénégalaises ont interdit la marche prévue par la coalition d’opposition Yewi Askan Wi, les 29 et 30 mars courant, à Dakar.L’arrêté pris par le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, motive la décision par l’existence de « menaces réelles de troubles à l’ordre public et entrave à la liberté de circulation des personnes et des biens ».Dans son arrêté, le préfet précise que « toute violation des dispositions du présent arrêté expose les déclarants aux sanctions prévues par les textes en vigueur ».Les dates initialement prévues par les organisateurs de la marche, correspond aux jours de comparution du leader de l’opposition, Ousmane Sonko, poursuivi pour diffamation, à la suite d’une plainte du ministre sénégalais du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang.Mercredi dernier, le président sénégalais Macky Sall, avait demandé au gouvernement « de prendre toutes les mesures idoines pour assurer la sécurisation absolue des biens et des personnes ».Macky Sall avait également insisté sur « l’impératif de préserver les acquis démocratiques et l’ordre public au Sénégal ».Les orientations de Sall font suite aux échauffourées qui ont eu lieu dernièrement, en marge du jugement de Sonko.