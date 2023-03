Nouadhibou : La fondation SNIM démarre l’opération Ramadan

ALAKHBAR (Nouadhibou) – La fondation de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), a démarré samedi soir, l’opération ramadan au niveau de Nouadhibou.Selon un communiqué de la fondation parvenue à Alakhbar, « une enveloppe financière de 70 millions d’ouguiyas ancienne monnaie a été mobilisée, au profit des municipalités situées le long du chemin de fer ». Elle permet d’offrir des paniers de denrées alimentaires et viandes.La fondation note que six dromadaires ont été offerts à 12 associations, dont six à Nouadhibou et six autres à Zouerate.