Terrorisme : le GSIM revendique des attaques ayant causé 104 morts…

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le groupe de soutien à l’islam aux musulmans (GSIM), organisation terroriste affiliée à Al Qaeda, a fait le bilan de ses attaques au cours du mois de chaabane. Il revendique 104 morts, 15 blessés et deux enlèvements.L’organisation dirigée par Iyad Ag Ghali et basée au Mali, révèle avoir mis la main sur 7 véhicules et 134 motos, suite aux opérations qu’elle a mené.Dans son communiqué, le groupe souligne également qu'il a aussi fait main basse sur 111 armes diverses, 46 pistolets, des RPG et un drone.Le GSIM a été créé en 2017, après la fusion de plusieurs groupes armés, qui mènent des opérations terroristes majoritairement dans les zones frontalières du Mali, du Burkina Faso et du Niger.