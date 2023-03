Recrutement d’infirmiers : une candidate soutient avoir été exclue de la liste des admis

ALAKHBAR (Nouakchott) – L’infirmière Aminetou Mint Sidi Mohamed dénonce son « exclusion » de la liste des admis au concours du ministère de la santé, organisé il y a quelques mois.L’infirmière soutient avoir saisi les services compétents, qui s’étaient engagés à la rétablir dans ses droits, mais constate qu’ils n’ont pas tenu parole.Dans un entretien avec Alakhbar, l’infirmière exhorte le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à intervenir pour lui rendre justice, notant que son exclusion est arbitraire.La candidate explique qu’ils sont deux, dont les noms ont été substitués par ceux de personnes en situation de handicap. Les responsables ont ensuite placé son collègue et elle, en tête de la liste complémentaire.Aminetou souligne que ses collègues et elle s’étaient plaints au niveau du ministère et de la commission des concours, relevant qu’ils ont eu l’assurance que tous les candidats de la liste complémentaire seront également recrutés.Mais deux mois plus tard, il leur a été notifié officiellement qu’ils ne seront pas parmi les infirmiers recrutés par le ministère de la santé.Aminetou précise que les moyennes de toutes les personnes sur la liste complémentaire dépassent 13/20, dénonçant au passage la présence de 30 spécialistes qui ne sont pas allés au bout du concours, sur la liste des admis.Enfin, l’infirmière se désole du fait qu’on ait résolu des cas similaires et que son dossier à elle, est négligé.