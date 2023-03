Ould Ghazouani : Nous travaillons pour que les élections soient justes et transparentes

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a indiqué que son gouvernement œuvre pour la tenue d’élections justes et transparentes. Il s’exprimait au cours du « sommet de la démocratie », via la visioconférence.Ould Ghazouani a souligné au cours de son intervention que le pays a développé « un système électoral et en élevant le niveau de proportionnalité, afin d’élargir la base de la représentation », relevant ainsi la création de listes « garantissant une meilleure représentation des jeunes et des personnes aux besoins spécifiques ».S’agissant des libertés individuelles et collectives, le président mauritanien rappelle avoir « engagé plusieurs actions dont l’application du régime déclaratif en lieu et place de l’autorisation préalable pour les associations et organisations de la société civile ».Pour Ould Ghazouani, « la démocratie dans les systèmes politiques n’est pas un acquis définitif, mais elle se construit en permanence, s’améliore en continu et se performent de façon ininterrompue ».Il salue de ce fait la tenue du sommet qui contribue « grandement à faire prendre conscience de la nécessité de promouvoir la démocratie et de la défendre ainsi que ses nobles valeurs, telles que la liberté, les droits de l’homme, l’égalité, la bonne gouvernance, etc.»