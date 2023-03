Ould Sidi Abdallahi démissionne du Conseil de la HAPA… pour être candidat aux législatives

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le journaliste Ahmed Salem Ould Sidi Abdallah a démissionné du conseil de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA). Il y avait été nommé par décret présidentiel, quatre mois auparavant.Des sources officielles ont confirmé à Alakhbar qu’Ould Sidi Abdallah a présenté sa lettre de démission, mardi 28 mars courant. Elles précisent que ce dernier quitte son poste, afin d’être candidat aux élections législatives prévues le 13 mai prochain.Nos sources indiquent en outre, qu’Ould Sidi a reçu un avis juridique de la direction de la législation, qui lui permet de prendre des vacances non rémunérées avec la possibilité de participer aux joutes électorales et démissionner s’il est élu ou reprendre son poste dans le cas contraire. Ayant pesé le pour et le contre, le journaliste a préféré démissionner indique-t-on.Ould Sidi Abdallah a travaillé dans divers médias publics et privés. Il était dernièrement le directeur « Al Medar ». Par le passé, il a été membre du bureau exécutif du syndicat des journalistes mauritaniens.