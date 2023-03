Coopération : Une délégation française en visite à Nouakchott

ALAKHBAR (Nouakchott) – L’ambassade de France en Mauritanie, a indiqué qu’une délégation française, a entamé une visite de travail à Nouakchott, afin de « renforcer le partenariat historique entre les deux pays ».Sur twitter, l’ambassade souligne que la délégation est composée du président de l’Agence française de développement, Rémy Rioux, et du sénateur Alain Joyandet.Durant leur séjour, les responsables français vont rencontrer les autorités mauritaniennes, afin de discuter de la coopération entre les deux pays.Le président de l’AFD a d’ores et déjà rencontré le ministre de l’Economie et de la Promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamoudou Kane.