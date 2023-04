Législatives - Diaspora - Europe: le candidat Ibrahima SOW pour un mécanisme encourageant la diaspora à investir en Mauritanie

ALAKHBAR (Belgique) - Le candidat déclaré de la coalition Espoir Mauritanie aux élections législatives pour les mauritaniens en Europe, Ibrahima SOW, plaide pour un mécanisme encourageant la diaspora à investir en Mauritanie».

Il est interrogé par Alakhbar.

Quel est votre background personnel (Instruction, carrière, famille…etc.) ?

Je m’appelle Ibrahima Samba SOW, 45 ans. Après un DEUG en Gestion d’Entreprise obtenu en 2000 à l’Université de Nouakchott, j’ai suivi des cours de langue à l’International Langue Center de Dortmund (Allemagne). En 2005, j’entame à Bruxelles un cursus d’Electricité et d’Informatique Réseaux à l’EFP - Bruxelles, sanctionné par un diplôme d’Administrateur Réseaux, Télématique, Chef d’entreprise.

J’ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu’Electricien Industriel à l’aéroport de Zaventem à Bruxelles. Je suis en ce moment Responsable de Planification de la Fibre optique chez Proximus, opérateur de téléphonie belge. Parallèlement à ces responsabilités, j’ai, depuis maintenant une dizaine d’années, crée une entreprise, SOW Trans, spécialisée dans le transport et la logistique. Cette entreprise, crée aussi dans l’optique de répondre aux besoins des Mauritaniens de la diasporas, aura permis de faciliter, à ces derniers, des mouvements des marchandises diverses entre la Mauritanie et l’Europe.

Vous comptez briguer le suffrage de la diasporas mauritanienne en Europe. Qu’est-ce qui vous motive ?

Ibrahima SOW :Ma motivation s’inscrit dans ma conviction profonde que, par nos actions collectives, nous, Mauritaniens de la diaspora, pouvons apporter une contribution significative à l’amélioration économique et sociale de notre Mauritanie. En effet, la diasporas mauritanienne en Europe constitue un vivier économique et intellectuel qu’il faudra savoir exploiter pour le bien de notre pays. Et pour ce faire, il faut, au minimum, restaurer ou (re)créer de la confiance entre les pouvoirs publics et notre diaspora. Ainsi, parmi les points saillants de notre programme, figure, entre autres, «la proposition d’une mise en place d’un mécanisme d’incitations fiscales destiné à encourager notre diasporas à investir en Mauritanie». De même, et ainsi que je l’ai décliné dans mon programme, nos représentations consulaires dans les pays européens doivent être plus proches -voire plus présentes - de nos compatriotes. Par ailleurs, je pense aussi que nos cadres résidant en Europe peuvent contribuer au développement de notre pays. C’est ainsi qu’il me semble pertinent de «mettre en place un dispositif facilitant l’insertion professionnelle des membres de la diaspora souhaitant se réinstaller en Mauritanie».

Quelles sont les deux préoccupations majeures des Mauritaniens établis en Europe ?

Ibrahima SOW :Si les préoccupations peuvent varier d’une personne à une autre selon des priorités individuelles, il reste qu’il y a un dénominateur commun aux préoccupations de tous nos compatriotes : Réussir dans leur pays d’accueil et «transposer» cette réussite en Mauritanie. Vous constaterez que, loin d’être inquiétantes, ces préoccupations sont pour le moins heureuses ! C’est d’ailleurs ce qui nourrit aussi ma motivation.

