Nouadhibou : Plus de 400 candidats au concours de récitation coranique

ALAKHBAR (Nouadhibou) – L’association Fourkane pour la culture et l’éducation, a lancé samedi, à Nouadhibou, la 3e édition du concours de récitation du Coran. Elle a enregistré plus 400 candidats qui vont se jauger tout au long du mois du ramadan.Les lauréats seront récompensés par des attestations et des enveloppes financières.Le président de l’association, Mohamed Ould Amar, a au cours de son mot d’ouverture, indiqué que le but de l’événement est de promouvoir une génération qui maitrise le Coran et la diffusion de la culture de l’enseignement du Coran auprès des jeunes.Ould Amar a rappelé que son organisation a déjà ouvert des écoles coraniques à Boulanouar et Nouamghar, saluant au passage l’accompagnement des autorités locales, ainsi que le soutien de la fondation SNIM.De son côté, le représentant de l’association des oulémas, Mohamed Yeslem Akhtour a déclaré que ce type de concours est très important, notant qu’il renforce les efforts pour la diffusion du livre saint.