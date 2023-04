Régionales : le ministère de l’intérieur demande à des partis de retirer leurs listes au profit d’Insav

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le ministère de l’intérieur et de la Décentralisation, a demandé aux partis de la majorité présidentielle, de retirer leurs listes des régionales et de soutenir les candidats du parti Insav (au pouvoir) en lieu et place.La réunion s’est déroulée tard, vendredi soir, dans les locaux du ministère de l’intérieur, en présence du ministre lui-même Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine.Des sources qui étaient présentes à la réunion, ont indiqué à Alakhbar que le ministre estime que plusieurs candidatures desdits partis, dans diverses circonscriptions, sont de nature à nuire aux résultats de la majorité, en tant que bloc uni.Nos sources ont souligné que des fonds ont été promis en contrepartie, notant que les circonscriptions où la concurrence des partis de la majorité, face Insav est considérée comme dangereuse ont été identifiées. Le conseil régional de Nouakchott figure parmi les zones qui inquiètent le ministre, d’après les mêmes sources.Et aux sources de poursuivre en révélant que de nombreux responsables des formations politiques de la majorité, ont exprimé leur étonnement, leur mécontentement, voire leur opposition à la demande du ministère. Certains estiment en effet que la requête arrive un peu tard.Les responsables de partis ont expliqué qu’ils ont des chances de réussir dans les circonscriptions ciblées, soulignant avoir investi des candidats, car ils ne sont pas satisfaits de la gestion des élus d’Insav. Ils estiment donc inconcevable de retirer leurs candidatures au profit de personnes en qui, ils ne croient pas, rapportent nos sources.Pour dénouer la situation, il a été proposé de créer une commission composée de responsables des partis membres de la majorité présidentielle, afin de discuter des points essentiels et formuler des propositions.La commission en question est placée sous la direction du parti Insav, pour mener les débats sur les circonscriptions qui lui causent problème, indiquent nos sources.Enfin, nos interlocuteurs, précisent que c’est le président du parti Insav, Mohamed Lemine Ould Eyih, qui a invité les chefs de partis de la majorité à la réunion qui s’est déroulée nuitamment (2h-4h30 du matin).