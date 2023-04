Ahmed Ould Khatri, 5e candidat investi par le parti Insav pour briguer la mairie de Nouadhibou

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le parti Insav a décidé d’investir le directeur adjoint de l’Agence de promotion des investissements en Mauritanie (APIM), Ahmed Ould Khatri, candidat à la municipalité de Nouadhibou. Il est le 5e candidat que le parti annonce officiellement, pour le même poste, en l’espace de deux semaines.Auparavant, Insav avait choisi de présenter l’actuel maire, Ghassem Ould Bellali candidat à sa propre succession. Ce dernier a refusé l’investiture après que les négociations avec le parti aient échoué.Ensuite commence la valse. Le parti divulgue la candidature d’Abba El Hamaoui pour la mairie de Nouadhibou, avant de la retirer au profit de l’ancien ministre et directeur actuel du port de la baie du repos, Taleb Ould Sid’Ahmed.Le parti au pouvoir va dans un second revenir sur sa décision de présenter Taleb et redonner confiance à Abba. Mais vendredi soir, Insav annonce retirer à nouveau, la candidature d’Abba et présenter à sa place Ahmed Ould Khatri.