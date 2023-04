Qatar Energy acquiert 40% du contrat d’exploration C10 au large des côtes mauritaniennes

ALAKHBAR (Nouakchott) – La société Qatar Energy a annoncé la signature d’un accord avec Shell, pour l’acquisition de 40% de participation dans la zone d’exploration maritime C10, située 50 km au large de la Mauritanie.D’après l’Agence Andalou, Qatar Energy a déclaré dans un communiqué, que le deal prévoit qu’elle obtienne 40% de l’accord d’exploration et de production de la zone C10, dont Shell détenait 90%. La part de cette dernière revient à 50% et celle de la Mauritanie demeure de 10%, à travers la société mauritanienne d’hydrocarbures.La société indique que l’accord bien que conclu entre Shell et elle, doit encore être officiellement validé par le gouvernement mauritanien.Le communiqué cité plus haut note que Saad Ben Sherida El Kaabi, ministre d’Etat à l’Energie et Président exécutif de Qatar Energy, a approuvé l’accord, qui est une opportunité pour contribuer à la prospection, à l’exploration et à la production en Mauritanie.Il s’agit également pour lui, un moyen de renforcer la présence de Qatar Energy dans l’exploration au niveau du continent africain.La zone C10 couvre une superficie d’environ 11 500 km2 et se situe à environ 50 km au large de la Mauritanie, dans des eaux allant de 50 à 2000 m de profondeurs.