Centre Hospitalier de Nouadhibou : les employés ont mis fin à la grève

ALAKHBAR (Nouadhibou) – Des employés grévistes du Centre hospitalier de Nouadhibou, ont annoncé, mardi après-midi, avoir arrêté leur mouvement d’humeur. La levée du mot d’ordre de grève, intervient après près d’un mois de protestations.C’est à l’issue d’une réunion marathon, tenue entre les représentants du personnel gréviste et le gouverneur de Dakhlet Nouadhibou, que l’annonce a été faite. Au bout de 3 heures, ils ont décidé de mettre fin à la grève, en guise de bonne foi.Dr Seydina Ali Ould Wafi, cadre de santé, a déclaré à Alakhbar à la fin de la réunion que les autorités locales ont démontré leur volonté de résoudre le problème. Elles ont souligné les efforts déployés, notamment le paiement des 9 mois d’arriérés et l’engagement à lever les points de blocage, pour promouvoir un meilleur service de santé et l’amélioration des conditions de travail, précise notre interlocuteur.Dr Seydina Ali espère ainsi que leur décision d’arrêter la grève, dès aujourd’hui, permettra d’ouvrir une nouvelle page avec l’administration et le ministère de la santé, pour un service de santé performant et au service des citoyens.Début mars, des travailleurs du centre hospitalier de Nouadhibou étaient entrés en grève. Ils avaient également arrêté les gardes de nuit pendant deux mois consécutifs, afin d’exiger le paiement des arriérés, l’agrandissement de l’hôpital et l’acquisition d’équipements.