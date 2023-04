Pèlerinage : la SNIM annonce la prise en charge de 36 employés

ALAKHBAR (Nouakchott) – La société nationale industrielle et minière (SNIM), a augmenté le nombre de bénéficiaires de son programme pèlerinage. Ils seront 36 en tout, soit le quota habituel de trois éditions.Capitaine d’industrie, la SNIM a coutume d’amener chaque année des employés effectuer le pèlerinage à la Mecque, à ses frais. Elle explique le chiffre 36 par l’arrêt du programme, au cours des deux années de restrictions à cause de la pandémie Covid-19.Dans son communiqué, la direction de l’action sociale précise que 16 des 36 employés seront choisis suivant la voie classique, dont l’ancienneté. Les 20 autres participeront à un tirage auquel sont éligibles les employés qui totalisent 12 années d’ancienneté, à Nouadhibou et Zouerate.Le communiqué précise par ailleurs que ceux qui sont déjà allés au Hadj, sur le compte de la SNIM, de quelque façon que ce soit, ne sont pas éligibles.Enfin, la direction de l’action sociale indique que la mesure vient en application de la stratégie de la société, notamment en ce qui concerne les prestations sociales et répondre aux sollicitations des employés.