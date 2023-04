Mauritanie: Reprise à nouveau du procès de Ould Abdel Aziz

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le procès de l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et coaccusés a été repris, jeudi, devant la Cour spécialisée dans la lutte contre la corruption après deux semaines de suspension, suite au retrait de ses avocats.



Le tribunal avait accordé à Ould Abdel Aziz un délai de deux semaines (21 mars - 6 avril 2023) pour convaincre sa défense de revenir au procès ou de les remplacer, sous peine d’une commission d’office.



Il s’agit de la troisième suspension du procès qui a été ouvert depuis le 25 janvier dernier.



Après une première brève suspension le 26 janvier, l’audience avait été une deuxième fois suspendue du 13 février au 20 mars sur fond de contestation de la défense de la constitutionnalité de certains articles de loi (Voir les articles ciblés)



Mohamed Ould Abdel Aziz et 10 autres personnes, dont ses parents et anciens ministres, sont jugés pour, entre autres, abus de fonction, blanchiment d’argent et trafic d’influence pendant qu’il était à la tête du pays de 2008 a 2019.