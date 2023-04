Législatives : Fin du délai légal de dépôt de candidatures

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le délai accordé aux partis pour déposer des candidatures aux législatives du 13 mai 2023, a expiré dans la nuit du mercredi au jeudi. La réception des candidatures avait été ouverte le 29 mars dernier, soit il y a exactement 15 jours.Il est attendu que la commission électorale nationale indépendante (CENI), annonce les listes déposées par les 25 partis reconnus, au niveau des différentes circonscriptions. Il y a 176 sièges en jeu, dont 4 dédiés à la diaspora mauritanienne.Pour ce qui est des régionales, les formations politiques et coalitions vont se disputer 13 fauteuils seulement, tandis qu’au niveau des municipales, 238 places sont à prendre.La campagne électorale va démarrer le 28 avril courant et prendre fin le 11 mai prochain.La CENI avait auparavant annoncé avoir enregistré 1.785.036 électeurs, répartis entre 4/729 bureaux de vote, en Mauritanie et à l’étranger.