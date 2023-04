Législatives : La CENI enregistre 25 listes à Nouadhibou

ALAKHBAR (Nouadhibou) – La représentation de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à Dakhlet Nouadhibou, a enregistré 25 listes pour les législatives au niveau de la capitale économique. Le délai légal de réception des candidatures a expiré dans la nuit du mercredi au jeudi.Le coordinateur régional de la CENI, Bamba Sid’Ahmed, a déclaré à Alakhbar, qu’en plus des 25 listes déposées pour la moughataa de Nouadhibou, 7 autres ont été enregistrées à Chami, localité située à 235 km de Nouadhibou.Dans les dernières heures, le siège régional de la CENI a connu une grande affluence, ponctuée par le dépôt des listes des partis Ribat et Union pour la démocratie et le progrès.