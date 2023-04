Bulletins de vote : Une société émiratie rafle 1,7 million USD par entente directe

ALAKHBAR (Nouakchott) – La commission électorale nationale indépendante (CENI), a octroyé un marché par entente directe à la société émiratie Al Ghurarir Printing And Publishing, pour l’impression de bulletins de vote, pour les élections du 13 mai prochain. L’enveloppe financière attribuée est de 1 777 050 de dollar américain.La commission de passation de marchés, a donc validé l’attribution dudit marché, sans offrir la possibilité à d’autres entreprises de concourir.L’accord prévoit que la société livre les bulletins de vote, à l’aéroport Oumtounsy de Nouakchott et aux circonscriptions diplomatiques et consulaires, au plus tard le 1er mai pour le premier tour et 24 mai pour le second tour.Le 13 mai prochain, les mauritaniens sont seront invités à voter pour les élections municipales, législatives et régionales, en même temps. Il y a en jeu, 176 sièges à l'assemblée nationale, 13 conseils régionaux, et 238 conseils municipaux.