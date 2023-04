Des candidatures du parti « insav » violent la loi électorale (parti Tawassoul)

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le candidat à la municipalité de Boutilimit du parti Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (Tawassoul), Mohamed Abdou Ould Houb Allah, a déclaré que des candidatures du parti au pouvoir Insav, sont marquées par des irrégularités et des violations de la loi.Dans un entretien avec Alakhbar, le responsable de Tawassoul indique avoir eu un avis juridique, selon lequel, la signature par procuration au nom de Mane Cheikh Ahmed Aicha, 2e de la liste Insav, est contraire à la loi. Cette dernière se trouve à l’étranger.Par ailleurs, notre interlocuteur signale que la tête de liste d’Insav pour la municipalité de Ntichitt, est un conseiller financier encore en activité. Or, la loi ne permet pas aux personnes de cette catégorie, d’être candidates à des élections municipales, a-t-il précisé.