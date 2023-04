Attaques au Burkina Faso : le bilan fait état de 42 morts

ALAKHBAR (Ouagadougou) – Dix militaires burkinabè et 32 volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ont été tués, dans deux attaques sur leurs positions. L’annonce a été faite par l’armée, dimanche soir.Dans un communiqué, le chef d’état-major général des armées, Colonel-major Célestin Simporé, a déclaré que les VDP postés à 15km de la ville d’Ouahigouya, ont été la cible d’une attaque, samedi. Il a ajouté que les unités militaires postées dans la localité, sont intervenues pour repousser les assaillants.Le chef d’état-major général des armées burkinabè a précisé que « "Côté ami, le bilan est de quarante (40) combattants dont huit (08) militaires et trente-deux (32) VDP tombés. Une trentaine de combattants ont également été blessés. Ils ont tous été évacués et pris en charge".Il revendique par ailleurs la neutralisation de 50 terroristes et la destruction d’importants matériels.En outre, le communiqué de l’armée relève qu’une seconde attaque a visé, dimanche matin, le détachement militaire de Kongoussi, situé dans la province du Bam. Deux militaires y ont laissé la vie et une vingtaine de terroristes ont été neutralisés, selon l’armée.Le Burkina Faso fait face à une crise politico-sécuritaire depuis 2015. Deux juntes militaires se sont succédé au pouvoir, récemment. Le pays est en proie à attaques terroristes, ayant causé la mort de milliers de citoyens et le déplacement interne de plus d’un million de burkinabè.