Crise au Soudan : le ministère des affaires étrangères exhorte la diaspora mauritanienne à la vigilance

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le ministère des Affaires étrangères, a invité la communauté mauritanienne au Soudan, à faire preuve de vigilance suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays.Dans son communiqué, la diplomatie mauritanienne a indiqué suivre de près, la situation, notant que la communauté mauritanienne sur place est saine et sauve.Le ministère a par ailleurs recommandé aux mauritaniens établis au Soudan, d’être prudents, notamment en suivant les mesures préventives édictées par les autorités locales.Dans plusieurs villes du Soudan, dont la capitale Khartoum, les affrontements se poursuivent pour une troisième journée, entre l’armée soudanaise et la « force de soutien rapide ».Les deux parties revendiquent à tour de rôle avoir pris possession de bâtiments stratégiques, et démentent dans le même temps avoir perdu du terrain.La crise politico-sécuritaire intervient au moment où un processus devant aboutir à un transfert du pouvoir aux civils, était en cours.