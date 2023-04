Echouage de poissons à Nouadhibou : le ministère des Pêche envoie une délégation faire le point

ALAKHBAR (Nouadhibou) – Après des semaines d’indignation des populations de Nouadhibou, suite à l’échouage de mulets noirs au niveau des plages, des équipes du ministère des Pêches ont été dépêchées sur place. Elles sont chargées de nettoyer les plages et de suivre l'évolution de la situation.Chargé de mission et secrétaire général par intérim du ministère des Pêches et de l’Economie Maritime, Dah Ould Alioune, a déclaré que la situation n’est pas préoccupante.Il a ajouté que ce phénomène se produit chaque année, que des échantillons de poissons et du sol ont été pris pour analyses.Responsable de l’écologie à l’Institut mauritanien des recherches océanographiques et des pêches, Dr Wane Moulaye Mohamed confirme que des analyses se poursuivent dans des laboratoires à l’étranger.Il précise par ailleurs que le suivi de plusieurs indicateurs du milieu marin tels que le pH, la température, la salinité ou encore l’oxygène, sur une semaine, montre que leurs valeurs sont normales.