Nouakchott : La famille du poignardé à mort, réclame des mesures sévères

ALAKHBAR (Nouakchott) – L’oncle du jeune Didi Ould Mah, qui a été tué avec une arme blanche, à Dar Naim, Ely Ould Maouloud, exige des mesures et peines sévères contre les auteurs de ce type de crime.Dans une déclaration à Alakhbar, Ould Maouloud a estimé que la prolifération des crimes de ce genre, est causée par le manque de sévérité des mécanismes sensés dissuader les auteurs d’agressions.Ould Maouloud, a estimé que les ateliers de réparation de voitures doivent être installés en hors des zones résidentielles, car, d’après lui, ils deviennent des repaires de gangs, la nuit tombée.En outre, l’oncle d’Ely explique que ce dernier a été poignardé à de multiples reprises alors qu’il sortait de la prière de tarawih, et rentrait chez lui.Laissé pour mort, il a pu ramper jusqu’à son domicile qui se trouve non loin du lieu de l’agression.Dans son récit, l’oncle indique que le jeune a été dans un premier temps conduit à l’hôpital de Teyarett. Il sera ensuite envoyé à l’hôpital Cheikh Zayed, où il va rendre l’âme.