Mali : Nusrat Al Islam revendique les deux attentats de Sévaré et de Koulikoro

ALAKHBAR (Nouakchott) – Jamat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans – GSIM) a revendiqué les deux attentats qui ont eu lieu samedi au Mali, l'un à Sévaré dans la région de Mopti (Centre), et le second près de la frontière avec la Mauritanie, selon deux communiqués du groupe diffusés hier mardi.

Selon l’un des communiqués, les combattants du GSIM "se sont introduits dans l’aéroport de Sévaré" où ils ont fait "sauter deux voitures piégées" provoquant des "dizaines de morts et de blessés parmi les forces maliennes et les mercenaires de Wagner".

Le GSIM a indiqué avoir perdu "15 membres" dans les combats qui ont duré "deux heures" d’horloge.

Samedi, l'armée malienne a fait état d’un bilan état de "28 terroristes" tués et déploré la mort de "10 civils et de 3 militaires, lorsque deux voitures piégées ont explosé près de l'aéroport de Sévaré".

Dans son second communiqué, le groupe djihadiste, dirigé par l’islamo indépendantiste Iyad Ag Ghali, a affirmé avoir "tué 10 autres soldats maliens dans une embuscade tendue samedi dans la zone de Koulikoro", près de la frontière avec la Mauritanie.