Nouakchott : formation électorale des jeunes candidats aux législatives

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Conseil national de la jeunesse a organisé, mercredi à Nouakchott, une journée de formation des candidats sur la liste nationale de la jeunesse aux élections législatives du 13 mai prochain.

La journée a été initiée en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) afin d'encadrer les jeunes candidats sur le code électoral et sur l’éthique politique.

L’objectif est de "permettre à ces jeunes de "réussir leur campagne électorale", a assuré la présidente du Conseil national de la Jeunesse, Zeineb Abdel Jelil.

S’exprimant à l’occasion, le secrétaire général du ministère mauritanien de l’Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Mahfoudh Ould Brahim Ahmed, a rappelé que "la liste nationale des jeunes et celle des personnes vivant avec un handicap ont été établies suite à un accord entre le Ministère et les partis politiques".

De son côté, le vice-président de la CENI, Mohamed Lemine Ould Dahi, a insisté sur "l’importance de la participation des jeunes à la vie politique".