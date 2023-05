Mauritanie : Reprise du procès de Ould Abdel Aziz

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le procès de l'ex-président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, et coaccusés a été repris, mercredi, devant la Cour spécialisée dans la lutte contre la corruption.

Ould Abdel Aziz devait prendre la parole lors de l’audience du 25 avril dernier qui sera finalement reportée sur la demande de ses avocats.

L’ex-chef de l’État mauritanien et 10 autres personnes, dont ses parents et anciens ministres, sont jugés pour, entre autres, abus de fonction, blanchiment d’argent et trafic d’influence pendant qu’il était à la tête du pays de 2008 a 2019.