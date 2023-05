Campagne électorale : Des oulémas réaffirment l’interdiction de l’achat des consciences et du gaspillage

ALAKHBAR (Nouakchott) – Plusieurs érudits, oulémas et imams mauritaniens, ont adressé une lettre aux politiciens et candidats aux élections législatives, municipales et régionales.

La lettre des érudits contient des recommandations et des rappels de certains interdits.

Les signataires de la lettre, avec à leur tête, Mohamed El Hassen Ould Dedew, réaffirment l’interdiction du gaspillage, de l’achat des consciences et de la confiscation des cartes d’électeurs.

Toujours selon la même source, l’usage de la musique dans l’animation des soirées électorales est aussi interdit, entre autres.

En Mauritanie, les partis et acteurs politiques ont investi le terrain, en prélude des élections du 13 mai prochain.