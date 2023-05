Mali: le gouvernement fixe la date du référendum constitutionnel au 18 juin 2023

ALAKHBAR (Bamako) – Le gouvernement malien de transition, a fixé la date du référendum constitutionnel au 18 juin prochain. Il était initialement prévu le 19 mars 2023. L’annonce a été faite à la télévision malienne, à travers la lecture du décret présidentiel.

Le porte-parole du gouvernement Colonel Abdoulaye Maiga, a déclaré que « le collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin 2023, sur toute l’étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires » pour « se prononcer sur le projet de constitution ».

Afin de convaincre les maliens de voter oui ou non pour la nouvelle constitution, les acteurs politiques auront 15 jours devant eux. La campagne s’ouvre en effet « le 2 juin 2023 à minuit et prendra fin le vendredi 16 juin à minuit » a souligné le porte-parole du gouvernement malien.

Maiga a estimé que « le projet de constitution est un espoir pour le peuple malien d’asseoir et de raffermir notre démocratie ».

En outre, le haut gradé malien a précisé que « les membres des forces de défense et de sécurité voteront par anticipation le dimanche 11 juin 2023 conformément à la loi électorale ».

Le projet de constitution est une étape importante, avant les élections prévues en février 2024. Il renforce les pouvoirs du président de la République et réaffirme son attachement au caractère républicain et à la laïcité. Ce dernier point avait fait couler encre et salive, il y a quelques mois.

Le projet de texte dispose que « le gouvernement est responsable devant le président » et non devant l’assemblée nationale. L’initiative des lois appartiendra également au président et aux parlementaires, en lieu et place du gouvernement et de l’Assemblée nationale.