La CENI confirme la validité d’un bulletin de vote glissé dans une urne qui ne lui est pas dédiée

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Commission électorale nationale indépendante (CENI), a confirmé la validité d’un bulletin de vote glissé par erreur, dans une autre urne, durant le scrutin du 13 mai prochain.

La CENI a rendu sa décision en se basant sur une délibération de la commission qui avait organisé les élections législatives et municipales de 2013. Le texte en question stipule que « lors du dépouillement, un bulletin de vote qui se retrouve dans une autre urne que celle initialement attribuée, est considéré comme valide ».

Les électeurs mauritaniens seront conviés samedi prochain, à glisser six bulletins dans les urnes, à l’occasion des élections législatives, municipales et régionales. En plus de ces trois bulletins, s’ajoutent ceux des listes nationales mixtes, celles des femmes et enfin des jeunes.