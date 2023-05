Bruxelles : Journée culturelle de l'association Bagodine Yakaré

ALAKHBAR (Bruxelles) - L'association Bagodine Yakaré Belgique-BYB-asbl a tenu samedi à Bruxelles sa journée culturelle annuelle, dédiée à la solidarité villageoise.

L’avènement, organisé en partenariat avec la Commune d’Ixelles, a eu lieu à la Maison Quartier Malibran, en présence d’autres associations des mauritaniennes d’Europe.

"Bagodine Yakaré Belgique-BYB-asbl a été créée en 2009 pour intervenir dans le social et le culturel, a indiqué à Alakhbr son président, Saidou N’Diaye. Sur le social, nous construisons et réfectionnons des écoles et des dispensaires. Cote culturel, nous organisons, comme aujourd’hui, des journées culturelles qui servent de levée de fonds pour financer nos activités que je viens de citer dans le domaine social, grâce à nos cotisations et l’appui des partenaires notamment la Commune d’Ixelles".