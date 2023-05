Législatives : Le parti au pouvoir rafle 80 sièges au premier tour

ALAKHBAR (Nouakchott) – Suite aux résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), le parti au pouvoir, Insaf a obtenu 80 des 176 sièges de députés, au premier tour des législatives du 13 mai 2023.

Les partis alliés d’Insaf ont remporté 36 sièges, tandis que l’opposition en a obtenu 24. Les 36 autres places restantes se joueront au second tour, prévu le 27 mai prochain.

Le parti au pouvoir a eu des députés, dans toutes les wilayas du pays, sauf Guidimagha où les quatre représentations sont à pourvoir, au second tour.

Les partis de l’opposition ainsi et des alliés d’Insaf ont remis en cause les résultats annoncés par la CENI. Ils ont demandé à ce que ceux-ci soient annulés et de reprendre le vote.